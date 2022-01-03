Homepage GET USL CHAMPIONSHIP FINAL TICKETS GET PLAYOFF TICKETS NEW REPUBLIC STADIUM LATEST NEWS SHOP OFFICIAL MERCH NEW REPUBLIC STADIUM SHOP OFFICIAL MERCH LATEST NEWS USL Championship Final vs. Louisville City FC 00days00hours00minutes00seconds Our match has begun. Tune in now! GET TICKETS 00days00hours00minutes00seconds Our match has begun. Tune in now! WATCH PARTY RSVP Team News Match Recap: Republic FC 2 – 1 (AET) New Mexico United (Western Conference Final) Republic FC’s Western Conference Final Match Postponed to Monday, November 16; kickoff set for 6:00 p.m. PT Republic FC and The PG&E Corporation Foundation Wrap Up Inaugural KickStart STEM Program Community Join the Republic2027 SEASON TICKETS Upcoming Camps & ClinicsYOUTH PROGRAMS Shop Official Merchandiseteam store